Lyon : ça sent bon pour Marçal !

Lyon : ça sent bon pour Marça l ! « Par Romain Lantheaume - Le 14/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec le départ à venir de Maciej Rybus, l’Olympique Lyonnais s’est mis en quête d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Alors que le Havrais Ferland Mendy semblait tenir la corde (voir ici), L’Equipe annonce ce mercredi que les Gones figurent en bonne position dans un autre dossier, celui menant à Fernando Marçal (28 ans, 31 matchs en L1 cette saison) ! Prêté par le Benfica, le Brésilien a bouclé une très belle première saison en Ligue 1 avec Guingamp et il se verrait bien rester en France. Malgré la concurrence de plusieurs écuries européennes, l’OL est justement bien parti pour accueillir le Sud-Américain au cours des prochains jours. Pour cela, les Gones devraient débourser près de 10 millions d’euros ! A noter qu’avec le probable repositionnement de Jérémy Morel dans l’axe la saison prochaine, une seconde recrue est susceptible de débarquer à gauche. Reste à savoir si cela pourrait être Mendy ou si le club rhodanien privilégiera une piste moins onéreuse, comme on peut le supposer. A noter qu’avec le probable repositionnement de Jérémy Morel dans l’axe la saison prochaine, une seconde recrue est susceptible de débarquer à gauche. Reste à savoir si cela pourrait être Mendy ou si le club rhodanien privilégiera une piste moins onéreuse, comme on peut le supposer.

