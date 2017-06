PHOTO : Dembélé-Mbappé comme Trezeguet-Henry !

PHOTO : Dembélé-Mbappé comme Trezeguet-Henr y ! « Par Youcef Touaitia - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il y a un peu moins de 20 ans, l'équipe de France se découvrait un duo de choc formé à l'AS Monaco composé de Thierry Henry et David Trezeguet. En 2017, un nouveau tandem de feu pourrait de nouveau faire le bonheur des Bleus : Ousmane Dembélé-Kylian Mbappé ! Titularisés par Didier Deschamps face à l'Angleterre (3-2) ce mardi, les deux attaquants français ont littéralement marché sur la défense britannique ! Dribbles chaloupés, feintes dévastatrices, accélérations foudroyantes, les deux pépites tricolores ont régalé les fans de l'équipe de France. Une complicité qui rappelle bien évidemment celle qu'avaient Henry et Trezeguet lors de la Coupe du monde 1998. Pour une issue aussi heureuse dans un an en Russie ? Dembélé et Mbappé sur les traces d'Henry et Trezeguet ?



