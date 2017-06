EdF : la Suède, Deschamps a encore des regrets « Par Youcef Touaitia - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatre jours après son revers en Suède (1-2), l'équipe de France a battu l'Angleterre (3-2) ce mardi en match amical. S'il se dit satisfait du résultat, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps garde une certaine amertume suite au rendez-vous manqué à Solna. "Comme à chaque fois, j'aurai une analyse approfondie mais des fois, ça se joue à peu aussi. Quand c'est en notre faveur, tant mieux, cette fois, ça n'a pas été le cas en Suède car on a manqué d'allant même si je n'ai pas demandé à rester derrière. C'était un match de qualification face à une équipe plus regroupée, on avait peut-être moins de jambes, on en avait plus aujourd'hui", a analysé le champion du monde 1998 au micro de TF1. Il faut dire que les titularisations de N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé face aux Three Lions ont changé beaucoup de choses dans l'animation du jeu français... Il faut dire que les titularisations de N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé face aux Three Lions ont changé beaucoup de choses dans l'animation du jeu français...

