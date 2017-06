EdF : Deschamps heureux de bien terminer

En infériorité numérique suite à l'expulsion de Raphaël Varane en début de seconde période, l'équipe de France a tout de même pris le dessus sur l'Angleterre (3-2) ce mardi en match amical. Une grande satisfaction pour le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

"C'est toujours bien de gagner, surtout après une défaite même s'il y a eu un scénario catastrophe pour nous. En plus, on s'est retrouvé à dix donc chapeau aux joueurs. C'est une belle équipe anglaise. D'avoir réussi à gagner à dix et à avoir plus d'occasions qu'eux, c'est bien. Ça prouve qu'il y a un groupe. J'ai des choix à faire mais c'est bien de terminer là-dessus", a assuré le boss tricolore au micro de TF1.

Quatre jours après son revers en Suède (1-2), l'équipe de France a un tout petit peu retrouvé le sourire pour sa dernière sortie de la saison.