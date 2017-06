Nantes : pour le mercato, il faudra patienter... « Par Romain Rigaux - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les supporters du FC Nantes devront se montrer patients. Alors que Claudio Ranieri va devenir l'entraîneur des Canaris, le président Waldemar Kita se penchera sur le mercato une fois que l'Italien aura jugé son effectif et proposera des noms pour le recrutement. "Il faut qu’on signe, que tout soit homologué, qu’on respecte le règlement, et on verra après, ce n’est pas le sujet aujourd’hui. C’est avec lui qu’on travaillera, il prendra les décisions et je validerai si c’est faisable ou pas faisable. On ne pouvait pas discuter mercato avant d'avoir la validation, cela aurait été prématuré et stupide de ma part et de la sienne", a confié Kita sur RMC. Le FCN a encore du temps mais le départ de Sergio Conceiçao a forcément chamboulé les plans du mercato. Le FCN a encore du temps mais le départ de Sergio Conceiçao a forcément chamboulé les plans du mercato.

