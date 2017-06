Nantes : Ranieri, l'ASSE s'interroge... « Par Romain Rigaux - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Nantes va réaliser un joli coup en recrutant Claudio Ranieri au poste d'entraîneur. Pour convaincre le technicien italien, les Canaris ont visiblement trouvé de solides arguments financiers. Un point sur lequel s'interroge le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo, qui avait aussi discuté avec l'ancien coach de Leicester et Monaco. "Je ne sais pas comment Nantes peut faire. Tant mieux pour eux. Mais nous, quand on a vu les conditions financières, on a vu un coût... C’est tout en net d’impôt. Et ça le vaut. Je ne dis pas que ça ne le vaut pas. C’est ce qu’il avait à Monaco. En France, net d’impôt, c’est vraiment... Alors tant mieux pour Waldemar (Kita). Je ne sais pas s’il a su trouver des solutions. Certainement", a confié le dirigeant de l'ASSE sur RMC.

