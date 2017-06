EdF : Benzema, la mise au point de Le Graët « Par Romain Rigaux - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ecarté de l'équipe de France depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) ne semble pas proche de retrouver la sélection malgré ses bonnes performances avec le Real Madrid. Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la FFF, Noël Le Graët, assure que le Merengue "reste sélectionnable" mais son discours n'incite pas à l'optimisme pour le joueur. "J’admire ce garçon, mais Didier a montré qu’il pouvait s’en passer en équipe de France. Les Bleus ont progressé lors de la Coupe du monde au Brésil, puis lors de l’Euro en France. Il faut quand même se souvenir d’où on vient. Et Didier a un choix important d’attaquants. Olivier Giroud est très critiqué mais il a rarement déçu. Regardez le but qu’il a mis en Suède. Et à côté de lui, il y a Antoine Griezmann, un excellent joueur. Sans parler de Kylian Mbappé", a expliqué le patron de la 3F. Une manière de dire qu'il s'agit surtout d'un choix sportif alors que Benzema avait notamment évoqué une pression des politiques. Une manière de dire qu'il s'agit surtout d'un choix sportif alors que Benzema avait notamment évoqué une pression des politiques.

