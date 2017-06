EdF : France 3-2 Angleterre (fini) « Par Romain Rigaux - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son dernier match de la saison, l'équipe de France s'est imposée en amical contre l'Angleterre (3-2) au Stade de France. Un succès arraché malgré une infériorité numérique suite à l'expulsion de Varane en début de seconde période. Entrés assez timidement dans cette rencontre, les Bleus se faisaient surprendre rapidement. Sur leur première occasion, les Anglais profitaient de la passivité de la défense française pour ouvrir le score par Kane à bout portant (0-1, 10e). Dans un 4-4-2 avec Kanté, Lemar, Dembélé et Mbappé titulaires, les Tricolores peinaient à se montrer dangereux et il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour enfin voir une occasion pour les hommes de Didier Deschamps, gâchée par Dembélé, qui loupait le cadre dans son face à face avec Heaton. Mais Umtiti allait réveiller un Stade de France refroidi depuis l'ouverture du score. Le défenseur central du Barça avait bien suivi pour reprendre une tête de Giroud repoussée par Heaton (1-1, 22e) ! Poussés par leur public, les Bleus étaient tout proches de prendre ensuite l'avantage grâce à Mbappé, auteur d'un bel enchaînement pour solliciter le portier anglais du gauche au premier poteau. Les Anglais restaient dangereux, mais les Bleus prenaient finalement l'avantage grâce à Sidibé, opportuniste sur un tir détourné par Heaton (2-1, 43e). Dès le retour des vestiaires, les Tricolores étaient cueillis à froid. Après l'aide de la vidéo, l'arbitre validait sa décision d'accorder un penalty aux Anglais, mais expulsait aussi directement Varane qui avait déséquilibré involontairement Alli dans la surface. Décidément, comme face à l'Espagne, les Bleus n'étaient pas gâtés par la vidéo. Kane ne tremblait pas pour égaliser d'un tir plein axe (2-2, 48e). Si la faute était bien présente, on pourra regretter cette expulsion dans un match amical. Derrière, les Anglais ne poussaient pas vraiment malgré leur supériorité numérique, comme s'ils ne voulaient pas vraiment remporter ce match. Les Français en profitaient et se procuraient les meilleures opportunités avec notamment un tir sur la barre transversale de Mbappé après un bel enchaînement technique dans la surface. Et finalement, Dembélé, longtemps peu en réussite dans le dernier geste ce soir, profitait d'un bon service de Mbappé pour offrir la victoire aux Bleus d'un tir croisé du droit (3-2, 77e) ! Place désormais aux vacances. Derrière, les Anglais ne poussaient pas vraiment malgré leur supériorité numérique, comme s'ils ne voulaient pas vraiment remporter ce match. Les Français en profitaient et se procuraient les meilleures opportunités avec notamment un tir sur la barre transversale de Mbappé après un bel enchaînement technique dans la surface. Et finalement, Dembélé, longtemps peu en réussite dans le dernier geste ce soir, profitait d'un bon service de Mbappé pour offrir la victoire aux Bleus d'un tir croisé du droit (3-2, 77e) ! Place désormais aux vacances.

