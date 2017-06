Sondage MF : à 100 M€, il faut vendre Verratti !

Sondage MF : à 100 M€, il faut vendre Verratt i ! Par Romain Rigaux - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le Paris Saint-Germain devait vendre Marco Verratti (24 ans, 43 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) en cas d'offre à 100 millions d'euros, une somme que proposerait le FC Barcelone. La réponse est oui ! Sur les 17 159 votes recensés, vous êtes 73,8% à estimer que Paris doit lâcher l'Italien ! Seulement 26,2% des votants pensent qu'il doit être retenu. Pour le moment, le PSG ne veut pas entendre parler d'une vente de son talentueux milieu de terrain. Dès à présent, dites-nous si Corentin Tolisso (Lyon) a le niveau pour s'imposer au Bayern Munich. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Corentin Tolisso (Lyon) a le niveau pour s'imposer au Bayern Munich. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

