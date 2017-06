Nantes : Ranieri, Domenech était contre

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi, la LFP a décidé d'accorder une dérogation à Claudio Ranieri pour lui permettre d'entraîner le FC Nantes bien qu'atteint par la limite d'âge (65 ans) (voir la brève de 13h19). Une décision que ne partage pas l'actuel président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs, Raymond Domenech.

"On ne peut pas intervenir sur ce dossier. C'est la commission juridique qui a validé la décision malgré la réglementation existante. Nous, l'Unecatef, n'aurions pas accordé la dérogation à Claudio Ranieri. Nous ne l'aurions pas accordé non plus à un entraîneur français, confie l'ancien sélectionneur de l'équipe de France à L'Equipe. On suit le règlement. Même si nous savons très bien également que la clause de 65 ans ne tient pas devant la justice. Il y a d'ailleurs eu la jurisprudence Guy Roux."

Autrement dit, l'avis de l'Unecatef ne sert pas à grand-chose.