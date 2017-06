Milan : Donnarumma clair sur son avenir « Par Youcef Touaitia - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A un an du terme de son contrat, le gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) entend bien rester au Milan AC. Malgré les rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain ou encore au Real Madrid, le portier italien a de nouveau déclaré sa flamme au club lombard. "Tout le monde sait que mon souhait est de rester à Milan. Je suis à la recherche d'une maison à Milan. Un grand appartement, où il y a de la place pour tous mes proches, dans le centre de Milan qui est beau. Je me sens prêt. Je suis serein, parce que toutes les personnes investies dans cette négociation connaissent ma volonté. Avec Enzo et Mino Raiola, qui fut le premier à me remarquer, et avec ma famille, nous formons une équipe. Je suis très attaché à Milan", a assuré le Transalpin pour GQ. Voilà qui est clair ! Voilà qui est clair !

