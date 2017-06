EdF : Dugarry interpelle Deschamps « Par Youcef Touaitia - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour ses avis très tranchés, Christophe Dugarry n’apprécie guère le jeu déployé par l’équipe de France et le fait savoir. Déçu par la prestation ratée des Bleus en Suède (1-2) lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le consultant a interpellé le sélectionneur tricolore Didier Deschamps, qu’il ne comprend pas. "Il faut avoir une vision, un projet de jeu différent. Pour moi, l'objectif est d'être champion du monde. Se qualifier ne doit pas être l'objectif. Là-bas, ça va être du lourd. Il faut que les autres aient peur de nous. J'écoute les explications de Didier. Mais je n'arrive pas à les comprendre. Je pense que Didier est un grand entraîneur. C'est plus l'analyse de lendemain de match qui m'inquiète, a commenté le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. La finale de l'Euro, comment tu la fais ? En souffrant. Il faut analyser le contenu. Avec les joueurs qu'on a, on doit avoir plus de maîtrise, de qualité technique, imposer plus de peur à notre adversaire." Difficile de changer Deschamps à son âge... Difficile de changer Deschamps à son âge...

News lue par 26727 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+