PSG : Aulas propose Lacazette !

PSG : Aulas propose Lacazett e ! « Par Youcef Touaitia - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le départ de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Alexandre Lacazette (26 ans, 45 matchs et 37 buts toutes compétitions cette saison) a eu le malheur d’apprendre que l’Atletico Madrid, en pole pour l’accueillir, était interdit de recrutement jusqu’en janvier prochain. Du coup, l’international tricolore pourrait privilégier une autre destination. Son président, Jean-Michel Aulas, n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat, conseillant à son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, de miser sur son buteur. "J'ai su que Nasser avait laissé entendre à Noël Le Graët, le président de la Fédération, qu'il n'investissait pas sur le marché français parce qu'il pensait que les dirigeants français voyaient ça d'un mauvais œil. Je tiens à lui dire que s'il fait une offre pour Alexandre Lacazette au moins égale à celle que les autres clubs risquent de nous faire dans les prochains jours, Alex peut aller à Paris sans problème. Je suis un homme d'entreprise et un président de club moderne. L'argent des transferts doit être réinjecté dans le foot français comme je l'ai toujours fait quand on était au plus haut. Quand l'argent des transferts part à l'étranger, cela renforce nos concurrents", a indiqué le dirigeant lyonnais à France Football. En quête d’un serial buteur, le PSG pourrait donc obtenir Lacazette en cas d’offre à 60 millions d’euros. Al-Khelaïfi entendra-t-il l’appel du pied d’Aulas ? En quête d’un serial buteur, le PSG pourrait donc obtenir Lacazette en cas d’offre à 60 millions d’euros. Al-Khelaïfi entendra-t-il l’appel du pied d’Aulas ?

