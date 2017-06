PSG : Pastore pense lui aussi à un départ !

PSG : Pastore pense lui aussi à un dépar t ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après Marco Verratti, le Paris Saint-Germain doit faire face aux envies de départ d'un autre de ses cadres : Javier Pastore (27 ans, 15 matchs en L1 cette saison). Même si l'Argentin, trop souvent blessé, n'est plus un maillon indispensable du club de la capitale, il n'en reste pas moins l'un des plus grands talents. D'après L'Equipe, El Flaco, convoité notamment par le Milan AC et l'Inter Milan, s'interrogerait sur la suite à donner à sa carrière. Sous contrat jusqu'en 2019, l'ancien joueur de Palerme ne serait pas contre un retour en Italie, là où il s'était révélé et où il conserve une cote élevée. Son entourage a même récemment rencontré les dirigeants du Milan AC pour évoquer un possible transfert. Mais du côté de la direction parisienne, un départ de Pastore n'est pas d'actualité... Mais du côté de la direction parisienne, un départ de Pastore n'est pas d'actualité...

