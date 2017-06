Bordeaux : Martin s'explique pour Ménez « Par Eric Bethsy - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une saison très décevante chez les Girondins de Bordeaux, Jérémy Ménez (30 ans, 26 matchs et 3 buts en L1) va rejoindre le club turc d’Antalyaspor. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’attaquant français n’a pas été poussé vers la sortie par le président Stéphane Martin. "Ce n’était pas inéluctable. Il a eu une proposition qui lui plaisait d’un club avec lequel on s’est mis d’accord. On l’a laissé partir, a expliqué le dirigeant. Comme on l’avait dit, il n’y avait pas spécifiquement de problème avec Jérémy Ménez. Il était bien intégré dans le club. Il n’a pas fait la saison qu’on aurait souhaité qu’il fasse et que lui aussi aurait souhaité faire. Dès lors qu’il y a eu un club et qu’il pensait pouvoir se relancer et qu’on était d’accord avec ce club, on ne s’y est pas opposé. On ne l’a pas poussé dehors." Visiblement, l’ancien Parisien ne se voyait pas retrouver ses sensations en Gironde. Visiblement, l’ancien Parisien ne se voyait pas retrouver ses sensations en Gironde.

