Nice : la Roma encore recalée pour Seri Par Eric Bethsy - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une excellente saison à Nice, Jean-Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1) voit l’AS Rome s’activer pour s’attacher ses services. Mais pour le moment, le club azuréen ne craque pas. Recalé une première fois, le deuxième de Serie A n’a toujours pas convaincu l’OGCN avec sa deuxième offre estimée à 25 M€. Catégorique, le président Jean-Pierre Rivère attend les 40 M€ de la clause libératoire de son milieu de terrain, dont l’agent a prévu de rencontrer le directeur sportif de la Roma, Monchi, la semaine prochaine. En attendant, la liste des prétendants s’allonge. En plus du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, qui le considère comme un plan B après le Parisien Marco Verratti, Tottenham et le Beijing Guoan seraient également intéressés. Le club chinois lui propose même un salaire annuel net de 10 M€ ! Autant dire que l’Aiglon n’affole plus seulement l’Europe. En attendant, la liste des prétendants s’allonge. En plus du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, qui le considère comme un plan B après le Parisien Marco Verratti, Tottenham et le Beijing Guoan seraient également intéressés. Le club chinois lui propose même un salaire annuel net de 10 M€ ! Autant dire que l’Aiglon n’affole plus seulement l’Europe.

