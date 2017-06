Juve : Buffon, la C1 ou la retraite « Par Romain Rigaux - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec la Juventus Turin, Gianluigi Buffon (39 ans, 30 matchs en Serie A cette saison) disputera sa dernière saison lors du prochain exercice. A moins que... Le légendaire gardien italien n'exclut pas de prolonger une année supplémentaire si la Juve remportait la Ligue des Champions 2017-2018. "Je vais jouer une dernière saison (...) et ensuite, il sera l'heure de dire stop", a confié "Gigi" à Sky Sport 24. "Avec le président, on s'est quand même laissé une porte ouverte : si nous devions gagner la Ligue des Champions, je continuerais une saison de plus pour essayer de remporter le Mondial des clubs et d'autres trophées", a ajouté Buffon. Les amateurs du ballon rond seront peut-être nombreux à supporter la Vieille Dame en C1 la saison prochaine pour voir l'Italien sur les terrains une saison de plus. Les amateurs du ballon rond seront peut-être nombreux à supporter la Vieille Dame en C1 la saison prochaine pour voir l'Italien sur les terrains une saison de plus.

News lue par 4106 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+