Lille : une piste en L1 pour Palmieri

Poussé vers la sortie un an après son arrivée à Lille, le latéral gauche Julian Palmieri (30 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) dispose d'une piste en Ligue 1. Selon France Football, l'ancien Bastiais discute avec Caen et il ne resterait que quelques détails à régler pour boucler son transfert.