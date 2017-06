Angers : décès de l'ancien Angevin Pessalli « Par Romain Rigaux - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le SCO d'Angers a annoncé ce lundi la disparition du milieu Jonas Pessalli (26 ans). Le Brésilien, passé au club entre 2012 et 2016, est décédé suite à un accident de voiture survenu la nuit dernière au Brésil. "Saïd Chabane, Olivier Pickeu, Stéphane Moulin, le club et ses supporters présentent leurs plus sincères condoléances à la femme de Jonas, à ses trois enfants et à ses proches dans cette douloureuse épreuve. Le SCO envoie aujourd’hui une pensée très émue depuis la France, en direction du Brésil, et gardera de Jonas ce sourire et cette joie de vivre qui le définissaient si bien", peut-on lire dans un communiqué.

