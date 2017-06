Real : le successeur de Pepe déjà trouvé ?

Real : le successeur de Pepe déjà trouv é ? « Par Romain Rigaux - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, le Real Madrid a décidé de ne pas conserver son défenseur central Pepe, en fin de contrat ce mois-ci. Pour remplacer numériquement le Portugais, le club madrilène n'aura visiblement pas besoin de recruter. Selon Marca, les dirigeants de la Casa Blanca ont décidé de faire confiance au jeune Jesus Vallejo (20 ans, 25 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), prêté à l'Eintracht Francfort cette saison. Avec Nacho, l'Espagnol tiendra le rôle de doublure de Sergio Ramos et Raphaël Varane. En plus de ne pas avoir à dépenser d'argent pour un transfert, le Real pourra compter sur son salaire bien moins important que celui de Pepe.

