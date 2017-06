Monaco : Mbappé évalué à 92,6 M€ par le CIES « Par Romain Rigaux - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chaque année, l'observatoire du football du CIES (Centre international d'étude du sport) publie ses estimations des valeurs des joueurs. Les performances des joueurs et des équipes, le statut international, la durée du contrat, l'âge ou encore le poste, sont pris en compte. Nouveau chouchou du football français, Kylian Mbappé est évalué à 92,6 millions d'euros, soit le 18e joueur le plus cher parmi les cinq grands championnats européens. Un classement dominé par Neymar (210,7 M€), Dele Alli (155,1 M€) et Harry Kane (153,6 M€). Si Lionel Messi (151,7 M€) et Antoine Griezmann (150,3 M€) complètent le Top 5, il faut étonnement aller jusqu'à la 11e place pour retrouver Cristiano Ronaldo (112,4 M€). A noter que Mbappé est évalué comme le joueur le plus cher de la Ligue 1, devant Edinson Cavani (82,8 M€) et Thomas Lemar (62,9 M€). Visiblement, les clubs intéressés par Mbappé sont prêts à le payer bien plus cher au vu des offres supérieures à 100 millions d'euros évoquées ces dernières semaines. A noter que Mbappé est évalué comme le joueur le plus cher de la Ligue 1, devant Edinson Cavani (82,8 M€) et Thomas Lemar (62,9 M€). Visiblement, les clubs intéressés par Mbappé sont prêts à le payer bien plus cher au vu des offres supérieures à 100 millions d'euros évoquées ces dernières semaines.

