PSG : Arsenal entre en course pour James !

PSG : Arsenal entre en course pour Jame s ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l'impasse au Real Madrid, le milieu offensif James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain (voir ici). Le club de la capitale va cependant devoir rester vigilant dans ce dossier. En effet, alors qu’une offre de 42 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan a été repoussée le mois dernier, The Mirror annonce que le manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a placé le Colombien parmi ses priorités pour l’été. Puisqu’ils ont promis de dépenser sans compter dans les semaines à venir, les Gunners pourraient s’aligner sur les 70 millions d’euros réclamés par le Real pour libérer son Cafetero. Mais c’est aussi le cas du PSG qui semble tout de même avoir une longueur d’avance dans ce dossier.

