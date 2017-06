Real : Ronaldo, l'improbable ultimatum « Par Romain Lantheaume - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore une drôle de rumeur concernant la situation de Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) au Real Madrid ! Quelques jours après avoir fait état d'une mystérieuse offre de 180 millions d'euros pour l'attaquant merengue, la presse portugaise, via le journal Record, annonce ce lundi que le buteur exigerait de prolonger avec la Maison Blanche sous peine de mettre les voiles ! Déjà prolongé jusqu'en 2021 en novembre dernier, le vainqueur de l'Euro 2016 perçoit désormais le juteux salaire de 23,6 millions d'euros net par an et il n'est pas impossible qu'il cherche à en profiter pour bénéficier d'une nouvelle revalorisation. Mais, même si le quadruple Ballon d'Or n'obtient pas gain de cause cet été, on ne croit pas une seule seconde qu'il ira jusqu'à menacer de plier bagages, l'intéressé ayant répété à plusieurs reprises qu'il souhaite finir sa carrière avec le Real…

