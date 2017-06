Chelsea : Diego Costa rembarre la Chine !

Chelsea : Diego Costa rembarre la Chin e ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prié de faire ses valises par son entraîneur Antonio Conte à Chelsea, Diego Costa (28 ans, 35 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) ne rejoindra pas la Chine cet été. Même si le Tianjian Quanjian lui propose depuis plusieurs mois un pont d’or avec un salaire annuel colossal de 30 millions d'euros, le buteur préfère poursuivre en Europe pour l’instant. "Bien sûr, j’exclus d’aller en Chine, car je dois penser à la Coupe du monde", a expliqué l’international espagnol devant la presse, en ne fermant pas la porte en revanche à un retour à l’Atletico Madrid, interdit de recrutement jusqu’en janvier prochain. "J’ai beaucoup d’affection pour l’Atletico, peu importe si j’y retourne ou pas, et je continuerai à les aimer. Si Chelsea me vend, j’essaierais de faire le meilleur choix. L’Atletico peut en faire partie, et ça ne voudrait pas forcément dire que je ne jouerais pas pendant six mois. Ils pourraient me prêter à une autre équipe en Espagne, au Brésil ou ailleurs, mais je dois jouer", a souligné Costa, dont le prix de vente a été fixé à 30 M€ par les Blues. "J’ai beaucoup d’affection pour l’Atletico, peu importe si j’y retourne ou pas, et je continuerai à les aimer. Si Chelsea me vend, j’essaierais de faire le meilleur choix. L’Atletico peut en faire partie, et ça ne voudrait pas forcément dire que je ne jouerais pas pendant six mois. Ils pourraient me prêter à une autre équipe en Espagne, au Brésil ou ailleurs, mais je dois jouer", a souligné Costa, dont le prix de vente a été fixé à 30 M€ par les Blues.

