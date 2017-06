Real : Isco confirme la tendance

Longtemps considéré comme un remplaçant au Real Madrid malgré ses bonnes performances, le milieu de terrain Isco (25 ans, 30 matchs et 10 buts en Liga cette saison) a profité des absences de Gareth Bale et il a fini la saison dans la peau d’un titulaire, disputant notamment la finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (4-1). Et l’Espagnol le confirme, son avenir continuera bien à s’écrire avec la Maison Blanche.

"Je suis très heureux à Madrid. J’espère être ici pendant de nombreuses années. En ce moment, il me reste un an de contrat, mais nous sommes près d’une prolongation...", a révélé l’ancien joueur de Malaga dans des propos relayés par AS.

Un discours rassurant alors que le bail du Merengue expire en juin 2018.