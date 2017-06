ASSE : Oscar Garcia, pourquoi ça traîne... « Par Romain Lantheaume - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais favori pour succéder à Christophe Galtier comme entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Oscar Garcia n’a toujours pas vu son arrivée officialisée par le club forézien. Et pour cause, l’ASSE est bien parvenue à un accord avec son employeur actuel, le Red Bull Salzbourg, mais pas avec le coach espagnol. D’après L’Equipe, ce sont des éléments d’ordre contractuel (durée du bail et bonus de performances) et le nombre d’adjoints qui posent problème. Le technicien souhaiterait venir avec trois assistants alors que les Verts n’en veulent pas plus de deux. Malgré tout, le quotidien sportif affirme que ces désaccords ne sont pas de nature à remettre en cause la nomination de Garcia qui devrait intervenir au plus tard jeudi.

News lue par 9742 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+