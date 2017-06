Man City : Stone a "un peu sombré"

Acheté pour 55 millions d'euros l'été dernier par Manchester City, John Stones (23 ans, 27 matchs en Premier League cette saison) a connu une première saison mitigée chez les Skyblues. Au moment d'effectuer le bilan de cet exercice 2016-2017, l'international anglais reconnait avoir connu des difficultés.

"Sur le plan personnel, je suis déçu de ma saison, parce que nous pensions tous que nous pouvions faire mieux et j’aurais dû faire mieux sur le terrain... Mais ça m'a énormément aidé de savoir que Guardiola me soutenait... On a connu des débuts tonitruants et ensuite j'ai un peu sombré...", a confié l'ancien joueur d'Everton à la presse anglaise.

Cela n'empêchera pas Josep Guardiola de lui faire confiance la saison prochaine.