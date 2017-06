PSG : Verratti, une offre de 100 M€ en poche ?

PSG : Verratti, une offre de 100 M€ en poch e ? Par Romain Lantheaume - Le 12/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les envies de départ supposées de Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd (voir ici) ! A fond sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis de longs mois, le FC Barcelone s'est en effet décidé à passer à l'action. A en croire La Gazzetta dello Sport, l'agent de l'Italien, Donato Di Campli, présentera au directeur sportif du PSG, Antero Henrique, une offre concrète de 100 millions d'euros en provenance des Blaugrana ce lundi au cours d'un rendez-vous programmé à Milan ! Le club catalan proposerait également un salaire annuel de 10 M€ au natif de Pescara, soit 4 M€ de plus que ses émoluments actuels, même si le club de la capitale espère le prolonger en le revalorisant à ce niveau ! Mirobolante, cette offre ne devrait toutefois pas suffire à faire plier le vice-champion de France, qui ne céderait même pas sa pépite pour 150 M€ selon la même source. On devrait en savoir plus à l'issue de l'entretien programmé ce lundi... Mirobolante, cette offre ne devrait toutefois pas suffire à faire plier le vice-champion de France, qui ne céderait même pas sa pépite pour 150 M€ selon la même source. On devrait en savoir plus à l'issue de l'entretien programmé ce lundi...

News lue par 303 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+