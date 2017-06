Wolfsbourg : Dzeko ouvert à un retour « Par Youcef Touaitia - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Meilleur buteur de Serie A, l'attaquant de l'AS Rome Edin Dzeko (31 ans, 37 matchs et 29 buts en Serie A cette saison) a réalisé la meilleure saison de sa carrière. S'il admet se sentir bien dans la capitale romaine, le Bosnien a ouvert la porte à un retour à Wolfsbourg, où il a brillé entre 2007 et 2011. "J'ai encore trois ans de contrat à Rome. Je me sens bien ici. Mais j'espère que je reviendrai un jour à Wolfsbourg, a confié le buteur de la Louve dans un entretien accordé à Bild. Je dois tout à Wolfsbourg. Sans eux, je ne serais jamais allé à Manchester City ou à la Roma." 16es de Bundesliga et repêchés lors des barrages face à l'Eintracht Braunschweig (1-0, 1-0), les Loups ne devraient pas être contre cette idée. Mais pas pour cet été... 16es de Bundesliga et repêchés lors des barrages face à l'Eintracht Braunschweig (1-0, 1-0), les Loups ne devraient pas être contre cette idée. Mais pas pour cet été...

News lue par 2996 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+