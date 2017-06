EdF : Matuidi, une demande pour l'hymne anglais

On se souvient tous du respect et du soutien des Anglais envers les Français au moment du match amical entre les deux équipes après les attentats de Paris en novembre 2015. A Wembley, les fans britanniques avaient notamment chanté l'hymne tricolore. Cette fois-ci, avant la rencontre de mardi au Stade de France, le milieu de terrain Blaise Matuidi (30 ans, 58 sélections et 8 buts) espère que les supporters français entonneront "God Save the Queen" après les attentats de Manchester et de Londres.

"Ce pays le mérite, notamment avec ce qu'il s'est passé récemment. Ce sera avec grand plaisir qu'on sera en soutien de ce pays. Oui, j'incite les personnes qui seront au stade à accompagner l'hymne anglais s'il est chanté", a commenté le Parisien devant les médias.

Il s'agirait effectivement d'un beau geste !