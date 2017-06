Lyon : Valbuena attendu lundi en Turquie !

Mathieu Valbuena (32 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) et l'Olympique Lyonnais, c'est bientôt terminé ! Malgré une saison de qualité, le milieu offensif va être vendu cet été par les Gones à un an de la fin de son contrat afin de se débarrasser de son gros salaire, estimé à 6 millions d'euros brut par an. Comme pressenti ces derniers jours, l'international tricolore va bel et bien rejoindre Fenerbahçe !

En effet, d'après les informations de beIN Sports Turquie, l'ancien Marseillais est attendu lundi à Istanbul pour passer sa visite médicale et officialiser cette transaction. Lors de ce transfert, l'OL devrait d'ailleurs récupérer 4 millions d'euros alors que Valbuena va signer un contrat lucratif de 3 ou 4 ans.