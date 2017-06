Arsenal : Mahrez répond à Wenger

Déjà intéressé par l'ailier de Leicester Riyad Mahrez (26 ans, 36 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) l'an dernier, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a confirmé son intérêt pour l'international algérien au début du mois de juin (voir ici). Flatté, le Fennec a répondu au technicien tricolore.

"C’est un honneur de recevoir des compliments comme cela de la part d’un grand entraîneur. Mais il y a une grosse différence entre une offre et les spéculations. Il n’y a rien sur la table pour le moment. Avec le propriétaire, on était d’accord pour rester une saison supplémentaire et me laisser partir à la fin de cette saison. Je pense que c’est le bon moment pour partir. Plusieurs clubs sont intéressés, mais je ne suis pas là pour dire qui m’a parlé", a commenté Mahrez pour Metro.

Déterminé à quitter les Foxes, l'ancien Havrais se trouverait également en contacts avec le FC Barcelone ().