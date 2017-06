EdF : Mendy assume son erreur « Par Damien Da Silva - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France s'est inclinée face à la Suède (1-2) lors des éliminatoires du Mondial 2018 vendredi. Sur le premier but inscrit par les Scandinaves, le latéral gauche tricolore Benjamin Mendy (22 ans, 3 sélections) a été aspiré dans l'axe et a laissé le buteur Jimmy Durmaz seul. Une erreur assumée par le Monégasque... "Le voyage était très long, la nuit aussi et après une défaite, ce n’est jamais facile. On ne le vit pas bien, on est tous déçus et touchés avec cette défaite car on est des compétiteurs. De perdre cette première place, on l’a tous mal pris. Le premier but ? En revoyant les images, je peux me poser plein de questions. Dans l’action, je suis dans le vif du sujet. S’il y a des responsabilités à prendre, j’en assume les conséquences", a commenté l'ancien Marseillais. Même si responsabilité se retrouve engagée sur cette réalisation, Mendy réalise des débuts prometteurs chez les Bleus. Même si responsabilité se retrouve engagée sur cette réalisation, Mendy réalise des débuts prometteurs chez les Bleus.

News lue par 9540 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+