PSG : Riolo démolit le pigeon Al-Khelaïfi !

PSG : Riolo démolit le pigeon Al-Khelaïf i ! « Par Youcef Touaitia - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce dimanche (voir article 9h03), le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale pourrait offrir à l'Italien une grosse prolongation pour le retenir, Daniel Riolo a pointé du doigt le rôle de Nasser Al-Khelaïfi. Pour le journaliste, le président parisien est complètement dépassé. "Au Qatar, l’animal roi, c’est le faucon. Nasser Al-Khelaifi, lui, préfère le pigeon. Plus les semaines passent, plus on se rend compte de son incompétence. L’ex-prof de tennis du Prince avait jusque-là réussi à dissimuler ses lacunes. Caché derrière Leonardo (nommé par le Prince), puis derrière l’héritage du Brésilien, on s’est laissé prendre. On a cru qu’il était l’homme de la situation. Et puis, comme tout le monde a le droit d’apprendre, on s’est dit que lui aussi avait ce droit. Mais non", a taclé l'éditorialiste sur son blog. "Si Al Khelaifi continue de penser à l’envers, si les ordres du Qatar continuent d’influer de façon aussi négative sur la vie du club, l’arrivée d’Antero Henrique ne changera rien. Quatre ans qu’Al Khelaifi est perdu et que le PSG n’a plus de ligne directrice. Quatre ans que la République des Joueurs est en place ! En continuant comme ça, ce club va droit dans le mur", a terminé Riolo. "Si Al Khelaifi continue de penser à l’envers, si les ordres du Qatar continuent d’influer de façon aussi négative sur la vie du club, l’arrivée d’Antero Henrique ne changera rien. Quatre ans qu’Al Khelaifi est perdu et que le PSG n’a plus de ligne directrice. Quatre ans que la République des Joueurs est en place ! En continuant comme ça, ce club va droit dans le mur", a terminé Riolo.

