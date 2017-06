ASSE : Florentin Pogba a la cote

A un an de la fin de son contrat, le défenseur polyvalent Florentin Pogba (26 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait quitter l'AS Saint-Etienne cet été. Selon les informations de Jeune Afrique, deux clubs sont sur les rangs pour accueillir l'international guinéen : Everton et le RB Leipzig. En cas d'offre acceptable, le joueur passé par Sedan ne sera pas retenu par ses dirigeants.