Chelsea : Bakayoko, ça se confirme...

Le transfert de Tiémoué Bakayoko (22 ans, 32 matchs et 2 buts en L1 cette saison) vers Chelsea se précise de plus en plus ! Déjà annoncé tout proche des Blues samedi (voir ici), le milieu de terrain de l'AS Monaco va bel et bien rejoindre le club londonien d'après les informations du Sunday Telegraph.

Comme prévu, l'ancien Rennais devrait s'engager avec le champion d'Angleterre dans le cadre d'un transfert estimé à plus de 40 millions d'euros. Autant dire que Bakayoko, recruté pour 8 millions d'euros en 2014, va représenter une sacrée plus-value pour la formation de la Principauté.