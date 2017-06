Brésil : le dopage, R. Carlos répond !

Comme nous vous l'indiquions ce dimanche (voir brève 9h23), le nom de l'ancien latéral gauche Roberto Carlos a été mentionné dans une enquête sur le dopage menée par la chaîne allemande ARD au Brésil. Dans un communiqué dévoilé par Globo Esporte, le Brésilien a rapidement réagi.

"Je nie avec véhémence les accusations irresponsables faites par la chaîne allemande ARD et je réaffirme que je n’ai jamais utilisé quoi que ce soit qui m’aurait donné un avantage sur les autres. Le reportage cite le nom d’un médecin que je ne connais pas et mes avocats travaillent déjà pour traiter ces accusations mensongères devant les tribunaux et demander à ceux qui les profèrent de les prouver, devant un juge et publiquement", peut-on lire.

Cette affaire va donc se poursuivre devant la justice.