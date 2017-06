Man City : Iheanacho reste mystérieux... « Par Youcef Touaitia - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par Pep Guardiola, l'attaquant Kelechi Iheanacho (20 ans, 20 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) a été cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Manchester City cet été. Mais selon le Nigérian, la possibilité de rester chez les Citizens n'est pas à exclure. "Je ne regarde pas les nouvelles sur les transferts. Tout ce que je sais, c’est que je suis encore à Manchester City. Toutes les nouvelles annonçant des équipes qui me veulent, je n’y prête pas attention. Tout le monde va partir en vacances et nous verrons. Il n’y a pas que moi qui n’a pas joué, il y a d’autres joueurs. L’entraîneur fait tourner l’équipe pour que tout le monde ait un peu de temps de jeu. Je ne vais donc pas me plaindre. Nous sommes une grande équipe, une équipe complète donc tout le monde ne joue pas en même temps", a analysé le Super Eagle au micro de la BBC. En cas de belle offre, le club anglais pourrait néanmoins décider de céder son attaquant, barré par Sergio Agüero et Gabriel Jesus. En cas de belle offre, le club anglais pourrait néanmoins décider de céder son attaquant, barré par Sergio Agüero et Gabriel Jesus.

