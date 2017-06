OM : Gomis, les échanges se poursuivent « Par Damien Da Silva - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison) et l’Olympique de Marseille continuent de discuter ! Annoncé avec insistance du côté de Galatasaray, l’attaquant de Swansea se voit toujours rester au sein du club phocéen malgré une belle offre de la part de la formation turque, qui lui propose un salaire de 3,4 millions d’euros par an. D’après les informations du quotidien L’Equipe, les positions de l’OM et du buteur se sont rapprochées autour d’un contrat de 2 ans, plus une année supplémentaire en option. Cependant, l’ancien Stéphanois souhaiterait disposer d’un salaire équivalent à celui de Dimitri Payet, le joueur le mieux payé de Marseille. Les échanges entre les deux parties devraient se poursuivre la semaine prochaine, mais on voit tout de même mal l’OM céder aux exigences de Gomis, qui devra réaliser un effort pour rester.

News lue par 2078 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+