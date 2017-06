Monaco : le PSG passe à l’action pour Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) suscite les intérêts des plus grandes formations européennes, et le Paris Saint-Germain n’est pas une exception ! D’après les informations du quotidien L’Equipe, le vice-champion de France, par l’intermédiaire du directeur sportif Antero Henrique, a réalisé une première approche concrète en contactant l’entourage du jeune international tricolore. Cependant, sur ce dossier, le PSG dispose d’une longueur de retard sur ses concurrents, notamment Arsenal, Manchester City et le Real Madrid. De plus, rien ne dit que le champion de France sera prêt à vendre son jeune prodige à son rival en Ligue 1. Puis pour l’instant, Mbappé n’a pas dévoilé ses intentions pour son avenir, mais semble bien parti pour rester à Monaco une saison supplémentaire...

