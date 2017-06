PSG : Verratti veut partir !

PSG : Verratti veut parti r ! « Par Damien Da Silva - Le 11/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Coup de tonnerre dans le mercato du Paris Saint-Germain ! Officiellement nommé directeur sportif du club de la capitale vendredi dernier, Antero Henrique a rencontré plusieurs joueurs parisiens ces derniers jours, dont Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Lors de cet entretien, qui a duré environ 10 minutes, l’international italien a annoncé son intention de quitter le PSG selon L’Equipe ! voir ici), il ne s’agirait pas d’une question d’argent pour le natif de Pescara. Cependant, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de laisser partir l’un de ses meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2021. Et le boss du PSG a l’habitude d’imposer ses décisions... Séduit par les intérêts du FC Barcelone et du Bayern Munich, Verratti voudrait partir afin d’atteindre son objectif personnel : remporter la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, malgré une proposition lucrative pour prolonger (), il ne s’agirait pas d’une question d’argent pour le natif de Pescara. Cependant, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de laisser partir l’un de ses meilleurs éléments, sous contrat jusqu’en juin 2021. Et le boss du PSG a l’habitude d’imposer ses décisions...

