CdM 2018 (Q.) : tous les résultats

Plusieurs matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans la zone Europe se disputaient ce samedi. Et l'Allemagne a signé le carton de la soirée en explosant San Marin (7-0) avec notamment un but de Draxler. Dans ce Groupe C, la Norvège et la République Tchèque n'ont pas réussi à se départager (1-1).

Confirmant sa place de leader du Groupe E, la Pologne a facilement écarté la Roumanie (3-1) avec un triplé de Lewandowski. Dans le même temps, le Monténégro a aussi surclassé l’Arménie (4-1) avec un triplé d'un joueur suivi par l'OM, Jovetic. Voici tous les résultats de la journée :

Groupe C :

Azerbaïdjan 0-1 Irlande du Nord

Allemagne 7-0 San Marin

Norvège 1-1 République Tchèque

Groupe E :

Kazakhstan 1-3 Danemark

Monténégro 4-1 Arménie

Pologne 3-1 Roumanie

Groupe F :

Ecosse 2-2 Angleterre

Slovénie 2-0 Malte

Lituanie 1-2 Slovaquie