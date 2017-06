PSG : Verratti, encore un jackpot à venir ?

PSG : Verratti, encore un jackpot à veni r ? « Par Damien Da Silva - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la saison décevante du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) va tout de même continuer son aventure avec le club de la capitale. Mais malgré un contrat jusqu'en juin 2021, l'Italien va profiter de l'intérêt du FC Barcelone pour négocier une nouvelle augmentation de son salaire à Paris. D'après les informations du média transalpin Sport Mediaset, le nouveau directeur sportif du PSG Antero Henrique a d'ores et déjà discuté avec Verratti pour évoquer son avenir. Et toujours selon la même source, le natif de Pescara pourrait signer un nouveau bail jusqu'en juin 2022 ou 2023 avec un salaire qui passerait de 6 à 10 millions d'euros par an. Pour retenir l'un de ses meilleurs éléments, Paris doit sortir le chéquier.

News lue par 3356 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+