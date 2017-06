Nantes : Kita évoque la possibilité Ranieri

Après le départ de Sergio Conceiçao pour le FC Porto, le FC Nantes recherche activement un entraîneur. Invité sur le plateau de CNews, le président des Canaris Waldemar Kita a fait un point sur ses recherches, en évoquant la piste menant au technicien italien Claudio Ranieri.

"J'ai reçu une quarantaine de candidatures. Actuellement, on est sur 2 ou 3 noms. Je me suis renseigné sur Claude Puel, il part dans un autre club. Laurent Blanc ? Non. Un entraîneur portugais ? Il y en a un dans la short list.... Claudio Ranieri est peut-être dans la short list à partir d’aujourd’hui. Ça fait une semaine que je demande et j’ai reçu un message", a commenté le dirigeant nantais.

Réussir à attirer l'ancien coach de Leicester représenterait un joli coup pour Nantes.