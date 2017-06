PSG : James se rapproche sérieusement !

James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) au Paris Saint-Germain, c'est de plus en plus chaud ! Déjà annoncé dans le viseur du club de la capitale ces derniers jours (voir ici), le milieu offensif du Real Madrid devrait bel et bien rejoindre le vice-champion de France d'après les dernières informations révélées par la sérieuse radio espagnole Cadena Ser.

Malgré sa dernière saison décevante sous les ordres de l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane, le Colombien devrait tout de même rapporter lors de son départ 70 millions d'euros, soit la somme dépensée pour le recruter en provenance de l'AS Monaco en 2014. Mais avec un budget de 220 millions d'euros sur ce mercato d'été, le PSG peut se permettre cette folie !