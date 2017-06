EdF : Barthez vole au secours de Lloris

Auteur d’une énorme bourde en fin de match, le gardien de l’équipe de France Hugo Lloris (30 ans, 89 sélections) a offert la victoire à la Suède (1-2) vendredi lors d’une rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Ancien portier des Bleus, Fabien Barthez a tenu à prendre la défense de l’actuel capitaine de la sélection tricolore.

"Ça fait partie du rôle de gardien : la moindre erreur, on la paie cash. Il loupe son dégagement et derrière, le joueur suédois fait le geste parfait. Je suis pro-Lloris. Je le défendrai bec et ongles parce que je le connais très bien, professionnellement et intimement, Ce qu’il s’est passé, on l’a tous connu. Ça arrive à tout âge, à n’importe quel moment. Le tout, c’est de rebondir et pour ça, je ne me fais pas de souci", a confié le champion du monde 1998 pour CNews.

Malgré cette erreur décisive, le sélectionneur Didier Deschamps a également soutenu Lloris ().