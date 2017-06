OM : Di Meco attend mieux de Zubizarreta

En ce début de mercato d'été, l'Olympique de Marseille n'a recruté personne mais les rumeurs sont très nombreuses avec les dossiers Steve Mandanda, Bacary Sagna ou encore Valère Germain. Sur SFR Sport, le consultant Eric Di Meco a mis la pression sur le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta.

"On ne va pas faire des débats sur des rumeurs, mais on va être attentif aux premières recrues parce qu'il faut envoyer un signe fort aux supporters parce qu'ils attendent. Ils ont entendu toutes les promesses, on les a fait rêver. Surtout qu'on a restructuré le club pour avoir de l'imagination dans le recrutement. J'adore Valère Germain, mais ça ne sert à rien de faire venir Zubizarreta pour prendre Sagna, Germain, Mandanda. (...) On ne va pas recycler des stars qui ne le sont plus, qui sont en fin de carrière. A un moment donné, il va falloir faire rêver un peu les gens avec du concret", a prévenu l'ancien Marseillais.

Les supporters de l'OM attendent avec impatience les premières arrivées...