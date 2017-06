Inter : Banega et Medel sur le marché

Voilà une nouvelle qui devrait intéresser de nombreux clubs. Désormais sous la houlette de Luciano Spalletti, l'Inter Milan prépare sa révolution. Alors que de nombreuses arrivées sont attendues, le club italien compte bien dégraisser.

Ce samedi, Sky Sport Italia affirme que le nouveau coach lombard ne compte pas sur deux de ses Sud-Américains, Ever Banega (28 ans, 28 matchs et 6 buts en Serie A cette saison) et Gary Medel (29 ans, 26 matchs en Serie A cette saison). Le milieu de terrain argentin, arrivé librement en provenance du FC Séville l'été dernier, n'a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui et pourrait rejoindre les Tigres de Monterrey (voir ici). De son côté, le défenseur polyvalent chilien, à qui il reste une année de contrat, sera cédé en cas d'offre acceptable.

Avis aux amateurs !