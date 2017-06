PSG : le mercato, Larqué est pessimiste « Par Youcef Touaitia - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Après une saison plus que mitigée, le club de la capitale va devoir modifier son effectif pour redresser la barre. Sauf que pour Jean-Michel Larqué, le vice-champion de France va buter sur un problème majeur. Lequel ? Le fait que les meilleurs joueurs n'ont aucun intérêt à quitter leurs clubs respectifs. "Le PSG a un joli chéquier, jusqu’à présent, les agents l’ont aussi vu comme un beau pigeon. Il y a eu des transferts avec des commissions supérieures au prix du transfert. On ne l’a vu qu’avec le PSG, a commenté le consultant sur les ondes de RMC. 220 M€, ce n’est pas prendre dix joueurs à 20 M€, or les grands joueurs sont dans les grands clubs et ne sont plus disponibles. Le PSG est un formidable acheteur mais il n’y a rien à vendre. Aucun n’est susceptible de venir à Paris. Le PSG est parti trop tard dans son recrutement." D'où le recrutement d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, qui va devoir justifier sa très belle réputation après avoir fait des miracles à Porto. D'où le recrutement d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, qui va devoir justifier sa très belle réputation après avoir fait des miracles à Porto.

