Chelsea : prix fixé pour Diego Costa Par Youcef Touaitia - Le 10/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indésirable à Chelsea, l'attaquant Diego Costa (28 ans, 35 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) va devoir se trouver une porte de sortie. Alors que l'international espagnol semblait se diriger vers la Chine, où le Quanjin Tianjian était prêt à des folies pour le recruter, le buteur londonien souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. A en croire les informations du quotidien AS, la direction des Blues a fixé un prix peu élevé pour son avant-centre : 30 millions d'euros. Une somme largement à la portée des meilleurs clubs européens, parmi lesquels l'Atletico Madrid, qui pense toujours à son ancien joueur. Problème, Costa, qui n'a jamais caché son amour pour les Colchoneros, souhaite jouer la prochaine Coupe du monde. Sachant que la formation madrilène ne peut pas inscrire ses recrues avant le 1er janvier 2018 suite à l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA et confirmée par le TAS, il semble improbable que ce transfert se réalise. Du coup, les autres prétendants, dont le Milan AC, pourraient avancer leurs pions assez rapidement. Problème, Costa, qui n'a jamais caché son amour pour les Colchoneros, souhaite jouer la prochaine Coupe du monde. Sachant que la formation madrilène ne peut pas inscrire ses recrues avant le 1er janvier 2018 suite à l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA et confirmée par le TAS, il semble improbable que ce transfert se réalise. Du coup, les autres prétendants, dont le Milan AC, pourraient avancer leurs pions assez rapidement.

